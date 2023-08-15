Украинская ДРГ пыталась прорваться в российский регион Богомаз сообщил о попытке украинской ДРГ прорваться в Брянскую область

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась проникнуть на территорию Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

В данный момент Вооруженными силами Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Спасибо нашим защитникам, — сообщил глава региона.

10 августа под огонь ВСУ также попало брянское село Хинель в Севском районе, пострадавших удалось избежать, сообщал Богомаз. В результате обстрела населенного пункта повреждения получили жилой дом и торговый объект.

8 августа Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. По его словам, пострадавших нет. Он отметил, что в результате обстрела имеются частичные повреждения зданий.

Также брянский губернатор сообщил об обстреле украинскими военными села Чаусы Погарского района. По его словам, в результате атаки погибли двое жителей региона. Кроме этого, повреждения получило имущество сельхозпредприятия.