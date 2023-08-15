Гладков: двое жителей Белгородской области попали под минометную атаку ВСУ Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки двое жителей поселения получили осколочные ранения, их в срочном порядке госпитализировали. О разрушениях глава Белгородской области не рассказал.

Под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка. <...> Есть двое пострадавших. Мужчина в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода. И женщина с осколочными ранениями доставлена в центральную районную больницу. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал Гладков.

О том, что украинские военные обстреляли Новую Таволжанку, ранее сообщил Telegram-канал Mash. По информации канала, в результате атаки пострадали как минимум три человека. Данные о третьем раненом пока официально не подтверждались.

Накануне Гладков сообщил, что в селе Пушкарное Белгородского района система ПВО сбила две воздушные цели. По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.