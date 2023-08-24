Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье «Страна.ua»: в подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Взрыв прогремел в городе Запорожье, находящемся на контролируемой Киевом территории, сообщает украинское издание «Страна.ua». Других подробностей СМИ не приводит.

Также сообщается, что на подконтрольной властям Украины части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

22 августа также стало известно, что серия взрывов раздалась в подконтрольном Киеву Запорожье. Тогда же воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Украине районах ДНР и Запорожской области. В тот же день о взрыве сообщили власти Кривого Рога. По их данным, послен него в городе оказалась повреждена энергетическая инфраструктура, несколько улиц остались без света.

23 августа военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о ночной атаке ударных российских беспилотных летательных аппаратов по украинским портам. По его словам, речь идет об инфраструктуре Ренийского порта и порта Измаил на Дунае. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В ночь на 24 августа сообщалось о сильных взрывах в Киеве. По данным СМИ, они прозвучали в районе Борщаговки. Подробности происшествия не приводились.