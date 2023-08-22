Стало известно о взрыве в Кривом Роге

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремел взрыв, сообщил председатель совета обороны города Александр Вилкул в своем Telegram-канале. До этого в области объявляли воздушную тревогу.

Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, — написал Вилкул.

Власти Кривого Рога отмечают, что после взрыва в городе повреждена энергетическая инфраструктура, несколько улиц остались без света.

Ранее сообщалось, что серия взрывов раздалась в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

До этого стало известно о взрыве в центре Чернигова. По словам местных властей, на город упала баллистическая ракета. В свою очередь пресс-служба Воздушных сил ВС Украины сообщила об угрозе применения ударных беспилотников в Черниговской области. На территории региона была объявлена воздушная тревога. Тогда же появилась информация о серии взрывов сразу в нескольких регионах Украины. Власти страны объявляли воздушную тревогу в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донбасса.