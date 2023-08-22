Серия взрывов раздалась в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинское «Зеркало недели». При этом издание не приводит деталей происшествия, а местные власти ситуацию пока не комментировали.
По состоянию на 01:10 мск воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Украине районах ДНР и Запорожской области.
О массированном налете дронов на Запорожье ранее рассказала «Военная хроника». По ее предварительным данным, на цель надвигались барражирующие боеприпасы «Герань-2».
По данным украинских мониторинговых каналов, одна часть дронов атакует город Запорожье, другая уходит севернее на Днепр, — отмечается в сообщении.