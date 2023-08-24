Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве «Страна.ua»: сильный взрыв прогремел в Киеве

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Сильный взрыв прогремел в Киеве, сообщает издание «Страна.ua». При этом, согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сообщений о воздушной тревоге не поступало.

Сообщают о сильном взрыве на Борщаговке в Киеве, — говорится в сообщении издания.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о ночной атаке ударных российских беспилотных летательных аппаратов по украинским портам. По его словам, речь идет об инфраструктуре Ренийского порта и порта Измаил на Дунае.

В свою очередь глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал о пожаре в перегрузочном комплексе, расположенном в южной части города. По его данным, возгорание произошло из-за атаки беспилотников. Площадь пожара составила 700 кв. м, его оперативно локализовали, уточнил Кипер. Минобороны РФ информацию не комментировало.

22 августа стало известно, что серия взрывов раздалась в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Тогда же воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Украине районах ДНР и Запорожской области.