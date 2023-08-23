Поддубный назвал цели ночного удара по Украине Поддубный: ночью был нанесен удар по Ренийскому порту и порту Измаил на Дунае

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале о ночной атаке ударных российских беспилотных летательных аппаратов по украинским портам. По его словам, речь идет об инфраструктуре Ренийского порта и порта Измаил на Дунае. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Удар был нанесен по производственно-перегрузочным комплексам, — пояснил военкор.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер около 8:00 по мск сообщил о пожаре в перегрузочном комплексе, расположенном в южной части города. Он написал в своем Telegram-кагале, что возгорание произошло из-за атаки беспилотников. Площадь пожара составила 700 кв. м, его оперативно локализовали, уточнил Кипер. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации свидетельствовали, что воздушная тревога в регионе была объявлена с 01:32. Мощные взрывы прозвучали спустя почти полтора часа. О воздушной опасности власти региона предупредили также жителей расположенного поблизости города-порта Рени.

Вечером 22 августа сообщалось о взрывах в Харькове. В Полтавской и Харьковской областях объявлялась воздушная тревога. Сирены также включали в Одесской области, но тревогу отменили спустя десять минут.