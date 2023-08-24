Пушилин назвал горячей обстановку на Артемовском направлении Пушилин: обстановка на флангах на Артемовском направлении остается горячей

Фото: МО РФ

Военнослужащие ВС РФ

Обстановка на флангах на Артемовском направлении остается горячей, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Политик, оценивая ситуацию в этой части республики, заявил, что сейчас она стабилизируется.

Горячая точка — артемовское направление, т.е. по флангам. Сказал бы свою настороженную оценку, ситуация стабилизируется сейчас, — заявил Пушилин.

Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины постоянно предпринимают попытки атаковать позиции российских сил на рубеже Урожайное — Старомайорское, однако ВС РФ делают «все возможное и невозможное».

Ранее Пушилин заявил, что Запад демонстрирует интерес в затягивании боевых действий на Украине, поднимая вопрос о поставке Киеву истребителей F-16. Он подчеркнул, что подобное нельзя объяснить никакими мирными инициативами, поскольку они говорят о стремлении союзников Киева к продолжению разжигания конфликта.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные сорвали эвакуацию подбитой техники противника в районе населенного пункта Урожайное и поразили восемь опорных пунктов ВСУ. Кроме того, рядом с Никольскими артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт украинских войск.