В Минобороны рассказали о срыве эвакуации ВСУ в ДНР ВС России в ДНР сорвали эвакуацию ВСУ и поразили восемь опорных пунктов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные из группировки «Восток» за сутки уничтожили восемь опорных пунктов Вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов. Также, по его словам, бойцы ВС РФ пресекли эвакуацию подбитой техники противника и сорвали ротацию его сил.

Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Уничтожено три пункта временной дислокации боевиков, минометный расчет, пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ, — рассказал Чехов.

Он добавил, что северо-восточнее Никольского артиллерия группировки уничтожила опорный пункт ВСУ и пикапы с живой силой в районах совхоза «Октябрь» и Пречистовки в ДНР.

Кроме того, в районе Старомайорского в ДНР был ликвидирован склад боеприпасов и четыре опорных пункта с украинскими солдатами, а также места скопления живой силы украинских войск. Огнем артиллерии была сорвана ротация подразделений ВСУ в районе Новодаровки,

Также российские силы уничтожили американскую гаубицу М777 в районе Ровнополя, британскую гаубицу FH70 к югу от Темировки и американский БТР М113 в районе совхоза «Октябрь».

Ранее Чехов заявил о нанесении ударов по позициям ВСУ в районе населенного пункта Урожайное. По его словам, в результате атаки была уничтожена украинская разведгруппа. В районе Великой Новоселки также уничтожена американская гаубица М777, а в районе Новодонецка — минометный расчет ВСУ. Зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Тор» и «Оса» также сбили украинские беспилотники типа «Фурия».