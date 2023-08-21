В ДНР заявили о затягивании Западом конфликта на Украине Пушилин: Запад через поставки F-16 затягивает конфликт на Украине

Фото: Israel Ministry Of Defense Spoke/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поднимая вопрос о поставке на Украину истребителей F-16, Запад демонстрирует желание затянуть конфликт на Украине, заявил врио губернатора ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24». По его словам, такие действия никак не связаны с мирными инициативами.

Безусловно, наши подразделения понимают, что делать с данными самолетами (F-16. — NEWS.ru), но, конечно, характеризовать это можно как продолжающиеся устремления стран Запада на продолжение разжигания конфликта, и здесь никакими мирными инициативами подобные действия, конечно же, объяснить нельзя, — сказал Пушилин.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Нидерланды готовы передать стране 42 истребителя F-16. В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался назвать точное число истребителей F-16, которые Амстердам намерен передать Киеву. Таким образом, он опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о договоренности по поводу 42 самолетов.

При этом Рютте подтвердил, что Нидерланды и Дания обязуются поставить самолеты Украине в сотрудничестве с США и другими союзниками. Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в Twitter (X) написал, что Нидерланды могут отказаться поставлять Вооруженным силам Украины истребители F-16.