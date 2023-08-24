Губернатор Курской области сообщил об обстреле двух сел Старовойт: ВСУ обстреляли село Елизаветовка и поселок Теткино в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Село Елизаветовка и поселок Теткино в Глушковском районе Курской области попали под обстрел со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он пообещал оказать помощь гражданам, чьи жилища были повреждены.

Сегодня вечером со стороны Украины обстреляны село Елизаветовка и поселок Теткино в Глушковском районе. В Елизаветовке в трех домовладениях повреждены окна, фасады и заборы. Пробита газовая труба. Специалисты аварийных служб начали восстановительные работы, — написал Старовойт.

Он также добавил, что в Теткино были зафиксированы три прилета мин. В результате происшествия никто не пострадал, разрушения отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске. По словам Романа Старовойта, в результате атаки на вокзале произошел пожар. Пять человек получили незначительные ранения от осколков стекол. Двое пострадавших от медицинской помощи отказались, троих после осмотра в больнице отпустили домой.

Кроме того, электроподстанция в городе Судже Курской области получила повреждения в результате атаки украинского беспилотника. Без света остались более пяти тысяч человек. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.