Беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию в Курской области РИА Новости: украинский БПЛА повредил электроподстанцию в курской Судже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электроподстанция в городе Судже Курской области получила повреждения в результате атаки украинского беспилотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, без света остались более пяти тысяч человек. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

В результате трех сбросов БПЛА на подстанцию «Суджа — 8 марта» произошло отключение от электроснабжения 31 населенного пункта, 1890 жилых домов, 5680 человек в Кореневском районе, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал. Для возобновления электроснабжения проводится подключение резервного источника питания.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке украинского беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске. По его словам, БПЛА врезался в крышу здания, после чего на ней возник пожар. Вскоре возгорание было ликвидировано. Губернатор рассказал, что пострадали пять человек, госпитализация никому из них не потребовалась. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram о падении двух украинских беспилотников на территории воинской части в городе Каменске. Он пояснил, что военные решили не сбивать дроны из-за их малых размеров. В результате крушения БПЛА пострадавших и разрушений нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.