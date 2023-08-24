Стало известно, когда США начнут готовить пилотов ВСУ для F-16 Пентагон: США начнут подготовку украинских пилотов к управлению F-16 в октябре

Фото: Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США начнут обучать украинских военнослужащих управлять истребителями F-16 в октябре текущего года, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. По его словам, обучение будет проходить на базе в штате Аризона.

Министерство обороны объявляет сегодня, что Соединенные Штаты начнут вскоре обучать украинцев пилотированию и управлению истребителями F-16 <...> вслед за обучением пилотов английскому языку в сентябре. Обучение на F-16 начнется в октябре на базе <...> в Аризоне, – сказал Райдер.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США в сентябре планируют на собственной территории начать подготовку украинских пилотов, хотя ранее выступали за то, чтобы обучение проходило в странах Европы. По данным издания, Штаты примут украинских пилотов, как только Киев предложит свои кандидатуры. При этом не уточняется, идет ли речь о военных, которые должны были отправиться в Европу, или будет сформирована дополнительная группа.

Представители Пентагона до этого не исключали обучения пилотов ВСУ, но лишь в том случае, если возможности по их подготовке будут исчерпаны государствами ЕС.

В свою очередь бывший военный летчик Герой РФ Сергей Липовой предположил, что ВСУ могут столкнуться с проблемами при обучении выполнению боевых задач на истребителях F-16, которые Киеву обещал поставить Запад. Эксперт уточнил, что все обучение будет идти на английском. Украинских военных за два-три месяца попытаются обучить английскому, но не у всех есть способности к изучению иностранных языков, поэтому процесс передачи истребителей растянется минимум на полгода, добавил он.