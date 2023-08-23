Летчик назвал проблему, с которой столкнутся ВСУ при обучении на F-16 Военный летчик Липовой: все обучение на F-16 будет идти на английском языке

Фото: imago-images.de/Global Look Press

ВСУ могут столкнуться с проблемами при обучении выполнению боевых задач на истребителях F-16, которые Киеву обещал поставить Запад, рассказал бывший военный летчик, Герой РФ, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. В беседе с «Царьградом» эксперт уточнил, что все обучение будет идти на английском, поэтому без знания языка процесс окажется бессмысленным.

Дело в том, что обучение все на английском, инструкции все на английском, все методики и все оборудование в кабине на английском. Поэтому без знания английского весь остальной процесс будет бессмысленным, — пояснил Липовой.

По словам эксперта, украинских военных за два-три месяца попытаются обучить английскому языку. Липовой подчеркнул, что не у всех есть способности к изучению иностранных языков, поэтому процесс передачи истребителей растянется минимум на полгода. При этом параллельно должна осуществляться подготовка инженерно-технического состава и аэродромов, где планируется размещать F-16, напомнил военный летчик.

Он будет включать в себя длинную цепочку: первое — это изучение и обучение летчиков, потом получение каких-то пилотажных навыков, затем получение боевых навыков применения этих самолетов, и после этого можно сказать, что они будут готовы к выполнению боевых задач, — заключил эксперт.

Герой Советского Союза Владимир Кондауров ранее заявил, что поставки истребителей F-16 Украине представляют не такую серьезную угрозу, как это преподносят западные СМИ. По его словам, украинцам еще предстоит изучить самолет и научиться не просто летать на нем, а выполнять боевые задачи.