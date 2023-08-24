Опубликованы кадры последствий обстрела больницы в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Донецк. Неразорвавшаяся кассета ВСУ на дороге в Киевском районе города

Telegram-канал «Война глазами журналиста» опубликовал кадры с территории больницы имени Вишневского в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинской артиллерии. Сообщение об обстреле появились в канале в 17:43.

По данным канала, во время обстрела в люльках находились новорожденные недоношенные дети. Осколки от внешних стекол стеклопакета ушли внутрь конструкции, в самом учреждении никто не пострадал. На кадрах видно, что у здания лежат погибшие птицы.

В ночь на 24 августа больница уже подвергалась обстрелу кассетными боеприпасами.

Момент обстрела больницы успели заснять местные жители. Видеозаписи были опубликованы в социальных сетях.

Также сообщалось, что в результате обстрелов здание небольшого магазина получило повреждения и загорелось. По данным представительства ДНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации), всего украинскими солдатами было выпущено 12 снарядов калибра 155 миллиметров.

Военкор Андрей Руденко до этого показал видео с прилетами снарядов по центру Донецка. На кадрах показано попадание снаряда ВСУ по жилому кварталу на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской.

20 августа сообщалось, что украинские военные нанесли удар по химическому концерну «Стирол» в Горловке. Мэр города Ивана Приходько отметил, что повреждения получила только инфраструктура предприятия, среди людей пострадавших нет.