Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры интенсивного обстрела центра Донецка. На кадрах видны прилеты снарядов на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской, где, по словам репортера, всегда оживленное движение и нет военных объектов.
Корреспондент также сообщил, что за полчаса по центру города прилетело больше десяти снарядов. Он отметил, что вероятность повторных обстрелов высока.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района повреждено остекление здания школы № 13. По его словам, в зоне риска Киевский район. Очевидцы заметили осколки рядом с магазином «Изумруд».
Кулемзин отметил, что, по предварительным данным, произошло прямое попадание в многоэтажный дом по ул. Розы Люксембург. По слова мэра, в результате ЧП пострадали стоящие рядом автомобили, дороги оказались усыпаны осколками.
Глава города призвал граждан не покидать укрытия. Он не исключил, что обстрелы продолжатся в ближайшее время.
Ранее украинские военные нанесли удар по химическому концерну «Стирол» в Горловке. По словам мэра города Ивана Приходько, повреждения получила инфраструктура предприятия. Информация о пострадавших не поступала.