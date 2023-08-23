Опубликованы кадры обстрела Донецка Военный корреспондент Руденко опубликовал кадры интенсивного обстрела Донецка

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры интенсивного обстрела центра Донецка. На кадрах видны прилеты снарядов на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской, где, по словам репортера, всегда оживленное движение и нет военных объектов.

Корреспондент также сообщил, что за полчаса по центру города прилетело больше десяти снарядов. Он отметил, что вероятность повторных обстрелов высока.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района повреждено остекление здания школы № 13. По его словам, в зоне риска Киевский район. Очевидцы заметили осколки рядом с магазином «Изумруд».

Кулемзин отметил, что, по предварительным данным, произошло прямое попадание в многоэтажный дом по ул. Розы Люксембург. По слова мэра, в результате ЧП пострадали стоящие рядом автомобили, дороги оказались усыпаны осколками.

Глава города призвал граждан не покидать укрытия. Он не исключил, что обстрелы продолжатся в ближайшее время.

Ранее украинские военные нанесли удар по химическому концерну «Стирол» в Горловке. По словам мэра города Ивана Приходько, повреждения получила инфраструктура предприятия. Информация о пострадавших не поступала.