В Донецке после обстрела загорелся магазин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание небольшого магазина в Донецке загорелось в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев происшествия. На месте происшествия работают экстренные службы.

Также сообщается о том, что снаряды попали на территорию больницы имени Вишневского. По имеющимся данным, повреждения получили окна и стены одного из корпусов.

По информации представительства ДНР в СЦКК, за несколько часов до полуночи ВСУ выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 12 снарядов калибра 155 миллиметров.

Ранее военкор Андрей Руденко показал видео с украинскими прилетами по центру Донецка. На кадрах показано попадание снаряда ВСУ по жилому кварталу на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской. По его словам, в данном районе всегда оживленное движение, военных объектов там нет.

Также сообщалось, что украинские военные нанесли удар по химическому концерну «Стирол» в Горловке. По словам мэра города Ивана Приходько, повреждения получила инфраструктура предприятия. Информация о пострадавших не поступала.