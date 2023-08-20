ВСУ обстреляли химический завод в Горловке Мэр Горловки: ВСУ при обстреле повредили инфраструктуру завода «Стирол»

Фото: Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные нанесли удар по химическому концерну «Стирол» в Горловке, сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько. По его словам, в результате обстрела была повреждена инфраструктура предприятия. Он также опубликовал кадры с места происшествия.

В результате вчерашнего обстрела Калининского района Горловки <...> повреждена инфраструктура государственного унитарного предприятия «Стирол», — написал Приходько.

20 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что ВСУ атаковали Киевский район Донецка. В организации уточнили, что обстрел был совершен с помощью двух кассетных снарядов калибра 155 миллиметров.

До этого сообщалось, что украинские военные более 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате нападений ВСУ ранения получили четыре человека в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Еленовке. Кроме этого, украинская армия совершила три обстрела из артиллерии калибра 155 миллиметров на Ясиноватском направлении, на Светлодарском направлении зафиксировано четыре атаки.