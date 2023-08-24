Обстрел центра Донецка попал на видео

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Последствия обстрела Донецка

Обстрелы центральных районов Донецка попали на видео. Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии Z.O.V» опубликовал кадры обстрела Киевского района города и попадание ракет в районе больницы Вишневского.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. В результате атаки здание небольшого магазина получило повреждения и загорелось. Также снаряды попали на территорию больницы имени Вишневского, повреждения получили окна и стены одного из больничных корпусов. По данным представительства ДНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации), всего украинскими солдатами было выпущено 12 снарядов калибра 155 миллиметров.

Военкор Андрей Руденко показал видео с украинскими прилетами по центру Донецка. На кадрах показано попадание снаряда ВСУ по жилому кварталу на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской. По его словам, в данном районе всегда оживленное движение, военных объектов там нет.

Также сообщалось, что украинские военные нанесли удар по химическому концерну «Стирол» в Горловке. По словам мэра города Ивана Приходько, повреждения получила инфраструктура предприятия. Информация о пострадавших не поступала.