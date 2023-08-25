ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Урожайного ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт ВСУ в районе Урожайного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-25

Подразделения группировки ВС РФ «Восток» с помощью авиации и артиллерии уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе поселка Урожайное в ДНР, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. По его словам, также ударный беспилотник подбил БТР с пехотинцами.

Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Поражены два пункта временной дислокации ВСУ, уничтожен склад боеприпасов, опорный пункт, автомобиль с боевиками, поражены скопления живой силы. Ударным БПЛА уничтожен БТР с пехотой ВСУ, — рассказал офицер.

Он отметил мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач командира отделения мотострелковой бригады сержанта Александра Казаченко. Боец выявлял боевую технику ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления, когда получил осколочное ранение. Он продолжил руководить вверенным ему подразделением.

Чехов уточнил, что личный состав бригады под руководством Казаченко за короткий срок определил и передал на командный пункт координаты расположения нескольких единиц легкобронированной техники ВСУ. Эти данные помогли скорректировать огонь артиллерии. После чего выявленные объекты противника уничтожили, подчеркнул офицер.

Ранее Олег Чехов сообщил, что российские военные из группировки «Восток» за сутки уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ. Также, по его словам, бойцы ВС РФ пресекли эвакуацию подбитой техники противника и сорвали ротацию его сил в районе Урожайного. Он добавил, что северо-восточнее Никольского артиллерия группировки уничтожила опорный пункт ВСУ и пикапы с живой силой в районах совхоза «Октябрь» и Пречистовки в ДНР.