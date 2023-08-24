В США заявили, что Пентагон заранее знал о провале контрнаступления ВСУ Политик Барака: ЦРУ и Пентагон знали заранее о провале контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

Центральное разведывательное управление США и Пентагон заранее знали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины обречено на провал, написал в Twitter (X) американский политик и правозащитник Аджаму Барака. По его словам, теперь Вашингтон обвиняет в провале Киев и «украинскую стратегию».

Военные преступники, проводящие политику США, побудили Украину отказаться от Минских соглашений и сделать выбор в пользу войны, которую, как знали Пентагон и спецслужбы, невозможно выиграть военным путем, но теперь дело в том, что виновата украинская стратегия, — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что украинское контрнаступление идет очень тяжело и медленно. При этом он подчеркнул, что ВСУ идут вперед по ряду направлений, хотя и не быстрыми темпами.

До этого журналист американского издания Washington Post Ишан Тхарур заявил, что ВСУ понесли серьезные потери в ходе контрнаступления и увязли в укреплениях российских сил, тем самым не сумев добиться серьезных прорывов. По его словам, успехи украинских войск носили временный характер, несмотря на многомиллиардную помощь Запада, которая заключалась также в подготовке плана по возвращению утраченных территорий.