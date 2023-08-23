Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет очень сложно и медленно

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет очень тяжело и медленно, передает агентство УНИАН. При этом он считает, что силы страны движутся в нужном направлении, хотя и не быстрыми темпами.

По нескольким направлениям мы идем вперед, нам очень сложно. <...> Самое главное — тенденция. Тенденция, которую докладывают мне военные ежедневно, такова: мы идем постоянно и постоянно двигаемся вперед. Да, понемногу, но тем не менее направление правильное, — сказал Зеленский.

Ранее обозреватель газеты Washington Post Ишан Тхарур заявил, что ВСУ понесли серьезные потери в ходе контрнаступления и увязли в укреплениях российских сил, тем самым не сумев добиться серьезных прорывов. По его словам, успехи украинских войск носили временный характер, несмотря на многомиллиардную помощь Запада, которая заключалась также в подготовке плана по возвращению утраченных территорий. Колумнист отметил, что все больше западных чиновников сомневаются в перспективах победы Киева в ходе конфликта.

Позднее официальные лица США заявили, что у Вооруженных сил Украины есть от месяца до шести недель, прежде чем контрнаступление придется поставить на паузу из-за начала проливных дождей. Аналитики также полагают, что ударные силы страны могут выдохнуться к середине или концу сентября.