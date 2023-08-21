В США заявили о тяжелых потерях Украины во время контрнаступления WP: украинские силы понесли значительные потери и увязли в укреплениях ВС России

Фото: МО Украины

Во время контрнаступления украинские силы понесли значительные потери и увязли в различных укреплениях ВС России, написал в статье для Washington Post (WP) колумнист Ишан Тхарур. По его словам, ВСУ не смогли добиться серьезных прорывов.

Киевским силам так и не удалось добиться каких-либо серьезных прорывов. <...> Они понесли значительные потери и оказались увязшими в зарослях русских минных полей, траншей и других укреплений, — написал Тхарур.

Он заявил, что успехи ВСУ были временными вопреки направленным Западом миллиардам долларов, которые были вложены в подготовку украинского плана по возвращению утраченных территорий.

Тхарур напомнил, что американская разведка пришла к выводу, что контрнаступление ВСУ не достигнет как минимум одной из своих ключевых целей — выхода на ключевой юго-восточный город Мелитополь. Таким образом, как объяснил обозреватель, Киев не сможет перерезать сухопутный мост России с Крымом в этом году.

Он добавил, что президента Украины Владимира Зеленского поддерживают в медиапространстве, однако в кулуарах прогнозы более мрачные, поскольку многие чиновники сомневаются в перспективах победы Киева.

Ранее газета The Economist со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ сообщила, что у украинской армии нет ресурсов для лобовых атак, на которых настаивают западные партнеры. По информации издания, Киев получил только 60 танков Leopard из обещанных нескольких сотен.