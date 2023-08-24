Опубликовано видео атаки по группе ротации ВСУ в Работино

Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» опубликовал видео авиационного обстрела со стороны ВС РФ по группе ротации ВСУ в поселке Работино в Запорожской области. Авторы канала отметили, что бои идут за южную окраину, где еще не расположились силы ВСУ.

По данным канала, украинские войска малыми группами разведывают местность и стараются быстро увозить раненых и привозить свежие силы.

Утверждается, что в ходе обстрелов была уничтожена иностранная техника в распоряжении ВСУ: два бронетранспортера Stryker и две боевые машины пехоты Bradley.