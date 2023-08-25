В Одессе произошел взрыв «Думская»: в Одессе произошел взрыв

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Взрыв произошел в Одессе на юге Украины, сообщает местное издание «Думская». При этом подробностей не приводится.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер ранее говорил, что в регионе работают системы противовоздушной обороны. Системы ПВО сработали в Черноморске, имеющем морской порт.

Сейчас в Одесской и Николаевской и областях объявлена воздушная тревога. Перед этим в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли три серии взрывов.

В порту города Измаил в Одесской области в ночь на 23 августа были слышны взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога. Данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации говорили, что воздушная тревога в регионе объявлена с 01:32. Мощные взрывы в Измаиле прозвучали спустя почти полтора часа.

Ранее стало известно, что противоминные сетки, которые установлены на пляжах Одессы, не способны выполнять защитную функцию. По словам украинского эколога Владислава Балинского, это угрожает безопасности граждан. По данным ФСБ, для заграждений использовалось около 420 мин, при этом большая часть из них оказалась в воде. Позднее две мины заметили дрейфующими у берегов Турции и Румынии.