На Украине признали бесполезность противоминных сеток на пляжах Одессы

Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Противоминные сетки, которые установлены на пляжах Одессы, не способны выполнять защитную функцию, заявил украинский эколог Владислав Балинский, передает Vesti.ua. По его словам, это грозит безопасности граждан.

Понырял на инклюзивном пляже и зафиксировал, что противоминные сетки не работают. Они запутались на большей протяженности пляжа. Я против того, чтобы популизм и лоббизм бизнеса со стороны ответственных чиновников ставил под угрозу безопасность граждан, — сказал эксперт.

В марте прошлого года Вооруженные силы Украины заминировали подходы к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. По данным ФСБ, для заграждений использовались около 420 мин, при этом большая часть из них оказалась в воде. Позднее две мины заметили дрейфующими у берегов Турции и Румынии.

Недавно один из военнослужащих украинской армии заявил, что Россия располагает неисчерпаемым источником мин, которые помешали Вооруженным силам Украины в ходе контрнаступления. По его словам, саперы ВСУ приходят в отчаяние из-за огромного количества этого оружия перед российскими опорными пунктами. Советник главы Министерства обороны Украины Юрий Сак также выразил уверенность, что ВС РФ обладают огромным запасом мин, которых хватит «от Польши до Лиссабона».