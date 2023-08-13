В Британии рассказали об отчаянии ВСУ из-за мин перед укрепрайонами ВС РФ Guardian: ВСУ отчаялись из-за количества мин перед укрепрайонами ВС РФ

Фото: МО Украины

Россия располагает неисчерпаемым источником мин, которые помешали Вооруженным силам Украины в ходе контрнаступления, заявил изданию The Guardian один из военнослужащих украинской армии. По его словам, саперы ВСУ приходят в отчаяние из-за огромного количества этого оружия перед российскими опорными пунктами.

Мины повсюду. Я не вижу света в конце тоннеля, — высказался украинский военный.

Советник главы Министерства обороны Украины Юрий Сак также выразил уверенность, что ВС РФ обладают огромным запасом мин, которых хватит «от Польши до Лиссабона». По его словам, благодаря им российская армия сможет обороняться бесконечно долго.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что ВСУ не в состоянии добиться значительных успехов на фронте из-за отсутствия координации между подразделениями. Он считает, что такая ошибка серьезно ослабляет украинские войска, которые в последнее время предпочитают действовать малыми группами.

До этого Times сообщало, что власти Украины рассказывали Западу о «чудесах» в ходе контрнаступления, однако выполнить обещания и реализовать свои цели не смогли. На фоне неудач Киев даже попытался переложить ответственность на НАТО, говорится в материале издания.