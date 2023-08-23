В порту Измаила под Одессой прогремели взрывы ТСН: в порту Измаила Одесской области прогремела серия взрывов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В порту города Измаил в Одесской области в ночь на 23 августа были слышны взрывы, сообщает в своем Telegram-канале украинский телеканал ТСН. По его данным, в регионе объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы сообщают, что атака на Измаил и портовую инфраструктуру продолжается. Слышны взрывы, — подчеркивается в сообщении.

Данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации свидетельствуют, что воздушная тревога в регионе объявлена с 01:32. Мощные взрывы прозвучали спустя почти полтора часа. О воздушной опасности власти региона предупредили также жителей расположенного поблизости города-порта Рени.

Вечером 22 августа сообщалось о взрывах в Харькове. В Полтавской и Харьковской областях объявлялась воздушная тревога. Сирены также включали в Одесской области, но тревогу отменили уже через десять минут.

Ранее председатель совета обороны Кривого Рога Александр Викул сообщил о взрыве в городе. Он призвал горожан ничего не снимать и не выкладывать в интернет. Власти Кривого Рога отмечали, что после взрыва в городе повреждена энергетическая инфраструктура, несколько улиц остались без света.