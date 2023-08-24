Зеленский пожаловался на трудности с новыми поставками Patriot Зеленский: с Западом сложно договориться о новых поставках ЗРК Patriot

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Зенитный ракетный комплекс Patriot

Украинским властям сложно договориться со странами Запада о новых поставках зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. По его словам, которые приводит ТАСС, Киеву приходится «сильно бороться» за каждую дополнительную систему.

С Patriot очень сложно. Очень сложно работать с партнерами, за каждую дополнительную систему пусковую, я уже не говорю про дополнительную батарею, за все это нужно очень сильно бороться, — сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что ЗРК Patriot, комплексы NASAMS и IRIS-T являются лучшими системами противовоздушной обороны, которые имеются в распоряжении Украины.

Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что Киев и Париж начали переговоры о поставках систем противовоздушной обороны. Кроме того, французская сторона намерена передать Вооруженным силам Украины снаряды калибра 155 миллиметров. Сейчас, по словам дипломата, профильные предприятия страны «перешли на работу в усиленном режиме». После этого боеприпасы будут поставляться Киеву в определенном ритме.