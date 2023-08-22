Посол Омельченко: Украина и Франция обсуждают поставки ПВО

Фото: David Monniaux/CC BY-SA 3.0/wikipedia

Французский всепогодный зенитный ракетный комплекс Crotale

Украина и Франция начали переговоры о поставках систем противовоздушной обороны, рассказал изданию «Левый берег» посол страны в Париже Вадим Омельченко. Также, по его словам, ВСУ нуждаются в запчастях, необходимых для ремонта изношенной техники.

Мы с Францией уже работаем над решением этой проблемы, — констатировал Омельченко.

Франция уже взяла на себя обязательство передать Украине снаряды калибром 155 мм, добавил дипломат. Профильные предприятия страны перешли на работу в усиленном режиме. По словам посла, снаряды будут поставляться на Украину «в определенном ритме».

Ранее Омельченко сообщил, что Франция передала Украине пробную партию ракет класса «воздух-поверхность» большой дальности SCALP. Дипломат выразил уверенность, что соответствующие поставки продолжатся. Он оценил как «очень хорошие» темпы предоставления военной помощи Украине.

США тем временем планируют поставить Украине ЗРК Patriot и высокоточные «умные» бомбы JDAM. По данным телеканала CNN, это вооружение войдет в новый пакет помощи Киеву. Бомбы JDAM предназначены для модернизации неуправляемых снарядов украинской армии, сообщил канал.