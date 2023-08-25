Двое человек ранены при обстреле ВСУ Елизаветовки Старовойт: двое человек получили ранения при обстреле деревни Елизаветовка

Фото: t.me/gubernator_46

Двое мирных жителей получили тяжелые ранения при обстреле украинскими военными деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, мужчина получил травмы нижних конечностей, а женщина — осколочные ранения. Он уточнил, что всего на территории населенного пункта было зафиксировано три прилета снарядов. О разрушениях губернатор не рассказал.

Со стороны Украины обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Зафиксировано три прилета, в том числе по магазину. К сожалению, пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина. Их доставили в центральную районную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь, — написал Старовойт.

Он пообещал, что при необходимости пострадавших доставят в Курскую областную больницу.

Накануне Старовойт сообщал, что деревня Елизаветовка и поселок Теткино в Глушковском районе Курской области попали под обстрел со стороны Украины. По его словам, в Елизаветовке в результате удара были повреждены три частных дома и объекты инфраструктуры. Он также добавил, что в Теткино были зафиксированы три прилета мин. В результате происшествия никто не пострадал, разрушения отсутствуют.