Взрыв произошел в Запорожье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв произошел в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Запорожье, сообщает агентство «Укринформ». Других подробностей не приводится. При этом звучат сирены воздушной тревоги в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области.

В Запорожье раздался взрыв <...>. Объявлена воздушная тревога, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о взрывах в Житомирской и Винницкой областях Украины. Тогда воздушную тревогу объявили на большей части территории страны.

30 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. По словам главы города, в Дарницком районе обломки сбитой ракеты упали на крышу торгового центра. Также падение частей ракеты было зафиксировано в Шевченковском районе. Мэр города призвал жителей спрятаться в укрытии до дополнительной информации.

Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины в ночь на среду, 30 августа, следовало из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. По имеющейся информации, предупреждение об угрозе начало действовать в Сумской области в 23:11 по московскому времени. С 04:50 по московскому времени распространилось по всей территории Украины.