Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины в ночь на среду, 30 августа, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Причины включения сирен не назывались.

По имеющейся информации, предупреждение об угрозе начало действовать в Сумской области в 23:11 по московскому времени. С 04:50 по московскому времени оно распространилось по всей территории Украины.

Недавно воздушную тревогу объявили в трех областях Украины. Предупреждение продлилось около 45 минут. Сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее Киевская городская военная администрация сообщила, что в ночь на 27 августа недалеко от окраин Киева произошли взрывы. По данным властей, сработала система противовоздушной обороны. В свою очередь СМИ заявили, что взрывы также произошли в Черкасской и Кировоградской областях. Официальных комментариев по этому поводу не поступало. Кроме того, вечером 26 августа несколько мощных взрывов прозвучали в Краматорске. Город расположен на севере Донецкой Народной Республики. По словам местных жителей, взрывы прогремели в районе аэродрома на юго-востоке города. По другой информации, взрыв произошел на магистральной трубе газопровода.