Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях страны

Фото: US Army/Digital/Global Look Press

О взрывах в Житомирской и Винницкой областях Украины пишет украинское издание «Зеркало недели». Отмечается, что воздушную тревогу объявили на большей части территории страны.

Винницкая область, взрывы... Житомирщина, наблюдатели сообщают о взрывах, — говорится в сообщении издания.

Напомним, 30 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. По словам главы города, в Дарницком районе обломки сбитой ракеты упали на крышу торгового центра. Также падение частей ракеты было зафиксировано в Шевченковском районе.

До этого сообщалось о взрывах в Черкасской области. Они прогремели около 04:41 по московскому времени.

Ранее воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины в ночь на среду, 30 августа, следовало из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. По имеющейся информации, предупреждение об угрозе начало действовать в Сумской области в 23:11 по московскому времени. С 04:50 по московскому времени распространилось по всей территории Украины.