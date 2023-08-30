Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черкасской области

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Черкасской области Украины раздались взрывы, пишут местные СМИ. Отмечается, что взрывы прогремели около 04:41 по московскому времени, вскоре после запуска крылатых ракет.

Ракеты также летят в сторону Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Киевской областей. Уточняется также, что ракеты Х-101/555 запущены с шести бортов бомбардировщиков Ту-95МС, находящихся над акваторией Каспийского моря. МО РФ информацию не комментировало.

Ранее воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины в ночь на среду, 30 августа, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. По имеющейся информации, предупреждение об угрозе начало действовать в Сумской области в 23:11 по московскому времени. С 04:50 по московскому времени распространилось по всей территории Украины.

Ранее Киевская городская военная администрация сообщила, что в ночь на 27 августа недалеко от окраин Киева произошли взрывы. По данным властей, сработала система противовоздушной обороны. В свою очередь СМИ заявили, что взрывы также произошли в Черкасской и Кировоградской областях. Официальных комментариев по этому поводу не поступало. Кроме того, вечером 26 августа несколько мощных взрывов прозвучали в Краматорске.