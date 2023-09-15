Российский танк заставил отступить колонну техники ВСУ

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Танк из состава российской группировки «Восток» огнем заставил отступить колонну техники ВСУ, уничтожив несколько бронированных машин, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова. Эпизод с танком произошел на Южно-Донецком направлении во время отражения атаки украинских войск.

В ходе одного из боев экипаж под командованием ефрейтора Владимира Цацулина вел огневое поражение по колонне техники украинских войск. Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой. Оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления, — сообщил Чехов.

Он также подчеркнул, что военнослужащие группировки «Восток» проявили мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.

Всего по словам Чехова, на этом направлении российским войскам удалось отразили три атаки ВСУ. Каждый раз противник отступал, неся значительные потери. Также была предотвращена попытка ВСУ провести ротацию своих подразделений в районе Новодонецкого, при этом была уничтожена их автомобильная техника и живая сила.

Как сообщалось ранее, десантно-штурмовые и разведывательные подразделения соединений ВДВ РФ поймали в ловушку бойцов ВСУ в западных районах Артемовска. По данным Министерства обороны России, бойцы подпустили украинских солдат до определенного рубежа, позволив им выйти из лесополосы на открытую местность. После этого по ним был открыт массированный огонь из крупнокалиберных пулеметов. Подразделение противника было уничтожено. Как утверждает командир разведвзвода с позывным Термит, российские войска успешно подавляют любые попытки украинцев продвинутся вперед на данном участке.