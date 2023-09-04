ВСУ попали в ловушку ВС России на западе Артемовска Минобороны: бойцы ВС России накрыли пехоту ВСУ из пулеметов на западе Артемовска

Фото: МО РФ

Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео работы десантно-штурмовых и разведывательных подразделений соединений ВДВ в западных районах города Артемовска. ВС России подпустили бойцов ВСУ до определенного рубежа и позволили выйти из лесопосадки на открытую местность, после чего десантники массированным огнем из крупнокалиберных пулеметов уничтожили наступающую пехоту противника.

Командир разведвзвода с позывным Термит рассказал, что, несмотря на напряженную обстановку на фронте, российские военные успешно подавляют все попытки ВСУ продвинуться вперед.

По словам Термита, противник психологически устал от боев и находится в глухой обороне в центральном направлении Артемовска. Он также сообщил о попытках ВСУ зайти в город с флангов, однако бойцов Украины накрывают из артиллерии, гранатометов и стрелкового оружия, в результате чего украинская армия несет большие потери.

Ранее российский экипаж ударного вертолета Ми-28 («Ночной охотник») уничтожил на Южном фронте отряд пехоты ВСУ при его попытке сменить позиции. Противник передвигался на нескольких пикапах. Вражеская пехота была уничтожена ракетами С-13 с объемно-детонирующей боевой частью. Потери противника составили до взвода солдат.