Русский танк обратил в бегство колонну ВСУ: новости СВО на утро 15 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк из состава российской группировки «Восток» огнем заставил отступить колонну техники ВСУ, уничтожив несколько бронированных машин. Эпизод с танком произошел на Южнодонецком направлении во время отражения атаки украинских войск.

Вооруженные силы Украины отправляют на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных старше 50 лет, рассказал пленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Ольховик. По его словам, начальство изначально обещало никуда не отправлять возрастных бойцов.

Власти в подконтрольных Украине частях Херсонской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми, сообщил назначенный Киевом глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин. Речь идет о населенных пунктах Николаевка, Золотая Балка, Красный Маяк и других.

По словам Прокудина, «на совете обороны Херсонщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов», которые находятся в зоне досягаемости для обстрелов. Комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00 по московскому времени.

Вооруженные силы Украины за сутки 70 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате атак были ранены два мирных жителя.

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ применяют для атак на Крым оружие и технику украинского производства, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отрицал данные телеканала Sky News о том, что для обстрела Севастополя ВСУ использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины могут убивать друг друга из-за мелких бытовых конфликтов. Сейчас украинская полиция разыскивает тело британского наемника Дэниела Берка. Берк был парашютистом, вступившим в украинскую армию в 2022 году. Британец исчез в конце августа. Также издание сообщило еще об одном наемнике из Британии — Джордане Чедвике. Его тело было найдено в конце июня.

Украина получила от ООН около $1,8 млрд в 2023 году, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации. По его словам, это на $1 млрд больше, чем помощь Афганистану и на $300 млн больше, чем поддержка населению Сирии.

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 были оборудованы для переноса крылатых ракет большой дальности (КРБД), сообщил анонимный источник. Отмечается, что обновленные самолеты уже использовались в ходе специальной операции на Украине.

Звук взрыва прогремел в одном из районов Киева. Местные власти информацию не комментировали. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Киеве не объявлялась. Других подробностей о произошедшем пока не поступало.

Группа бойцов Вооруженных сил Украины сдалась в плен без боя на Времевском выступе в Запорожской области, заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что украинских солдат пленили бойцы из отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины потерпело полный провал, заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли является «политической марионеткой».

Несколько взрывов прогремело в Винницкой области. Местные власти информацию не комментировали. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Американский актер Шон Пенн заявил, что хочет переплавить полученные им «Оскары» на пули для Вооруженных сил Украины. Артист три раза был на Украине с начала спецоперации, также он встречался с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Сейчас он работает над фильмом про Украину.

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