Серия мощных взрывов прогремела в Винницкой области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Несколько взрывов прогремело в Винницкой области, сообщили украинские СМИ. Местные власти информацию не комментировали.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в регионе объявлена воздушная тревога. Официальных данных о произошедшем не поступало.

Ранее украинские СМИ сообщали, что серия взрывов прогремела в ночь на 7 сентября в городе Килия Одесской области. По имеющейся информации, там расположены речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод. Кроме того, днем 6 сентября стало известно о взрыве, который произошел в доме на левом берегу Днепра в Киеве. Он прогремел в многоэтажном доме, расположенном в исторической местности Русановка. О пострадавших не сообщалось. До этого в Сети распространилось видео налета дронов на порт Рени. Запись сделали члены экипажа одного из кораблей, оказавшегося поблизости.

До этого глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что несколько объектов припортовой инфраструктуры были повреждены в результате налета беспилотников. По словам чиновника, разрушения были зафиксированы в нескольких населенных пунктах. До этого сообщалось, что в ночь на 6 сентября взрывы произошли в городе Килия Одесской области Украины.