В Одесской области сообщили об атаке дронов на припортовую инфраструктуру

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Одесский порт

Несколько объектов припортовой инфраструктуры на территории Одесской области были повреждены в результате налета беспилотников, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в своем Telegram-канале. По словам чиновника, разрушения были зафиксированы в нескольких населенных пунктах. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры, — написал Кипер.

Ранее уже сообщалось, что российские войска наносили удары по речному порту Рени на берегу Дуная. Как писал военкор Александр Сладков, эта гавань используется для перевалки грузов военного значения. В Министерстве обороны России уточняли, что ВКС РФ поразили расположенные в порту хранилища с топливом, которое предназначалось для снабжения передовых подразделений украинских войск.

До этого в Сети распространилось видео налета дронов на порт Рени. Запись сделали члены экипажа одного из кораблей, оказавшегося поблизости. Морякам пришлось наблюдать за безуспешными попытками ВСУ перехватить дрон, а также мощным взрывом во время удара.