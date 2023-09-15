Telegraph: иностранные наемники в ВСУ могут убивать друг друга

Фото: UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com/Global Look Press

Иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины могут убивать друг друга из-за мелких бытовых конфликтов, передает Telegraph. Сейчас украинская полиция разыскивает тело британского наемника Дэниела Берка.

Берк был парашютистом, вступившим в украинскую армию в 2022 году. Британец исчез в конце августа. Также издание сообщило о еще одном наемнике из Британии Джордане Чедвике. Его тело было найдено в конце июня.

Товарищи (в рядах ВСУ) опасаются, что эти люди могли быть убиты не россиянами, с которыми они приехали сражаться, а другими иностранными добровольцами, — сообщил источник.

По данным газеты, полиция считает, что Берк мог погибнуть после спора по поводу денег и транспортных средств. В случае с Чедвиком следствие рассматривает версию мелкой ссоры во время «посвящения», которое пошло не так, как должно было.

При этом наемники сообщают, что в украинскую армию берут всех подряд, из-за чего туда попадают «злоумышленники». Среди таковых есть люди с уголовным прошлым, с проблемами с наркотиками и алкоголем, а также с посттравматическим синдромом.

Ранее сообщалось, что на Украине 31-летнего британского наемника Джордана Чедвика обнаружили мертвым в водоеме со связанными за спиной руками. Гибель военного подтвердили в МИД Великобритании, не уточнив место его обнаружения.

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