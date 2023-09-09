Тело британского наемника ВСУ нашли в водоеме на Украине Sky News: тело британского наемника ВСУ обнаружили в водоеме на Украине

Фото: МО Украины

На Украине 31-летнего британского наемника Джордана Чедвика обнаружили мертвым в водоеме со связанными за спиной руками, сообщает Sky News. Гибель военного подтвердили телеканалу в МИД Великобритании, не уточнив место его обнаружения.

Мы предоставляем помощь семье британца, который умер на Украине, и находимся в контакте с местными властями, — пояснили в британском внешнеполитическом ведомстве.

Чедвик родился в Бернли в Ланкашире, с 2011 по 2015 год он служил шотландским гвардейцем в британской армии. На Украину мужчина отправился, чтобы присоединиться к «Иностранному легиону».

4 сентября стало известно о ликвидации в зоне спецоперации на Украине колумбийского наемника Алехандро Эрреры Эвиа. Колумбиец воевал в составе национального батальона «Карпатская Сечь». Эррера Эвиа приехал в зону боевых действий в конце прошлого года, чтобы заработать денег.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 7 сентября сообщил, что российские военные нанесли несколько ударов по месту скопления иностранных добровольцев и наемников ВСУ между населенными пунктами Работино и Вербовое в Запорожской области. По его словам, российская авиация сбросила на позиции иностранных бойцов авиабомбы ФАБ-500.