ВС России сбросили ФАБ-500 на скопление иностранных добровольцев в Работино Рогов: ВС РФ сбросили ФАБ-500 на скопление иностранных добровольцев в Работино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиационная бомба ФАБ-500

Российские военные нанесли несколько ударов по месту скопления иностранных добровольцев и наемников ВСУ между населенными пунктами Работино и Вербовое в Запорожской области, сообщил в беседе с РИА Новости председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, российская авиация сбросила на позиции иностранных бойцов авиабомбы ФАБ-500.

На участке фронта между Работино и Вербовым наши ребята — разведчики десантного подразделения обнаружили скопление большого количества живой силы противника, состоящей, по данным радиоперехвата, из иностранных наемников. После этого информацию передали артиллерии и штабом принято решение по ним отработать, — рассказал Рогов.

Он добавил, что помимо авиабомб по иностранным бойцам ВСУ отработала российская артиллерия. В результате атаки погибли около 100 украинских военных, уточнил Рогов.

О том, что российские военные нанесли удар по месту скопления бойцов ВСУ во время очередной ротации в районе Работино и Вербового, ранее сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, при ударе погибли не менее 100 украинских солдат. Ротация была сорвана.