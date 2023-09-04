Колумбийский наемник ликвидирован в зоне СВО Поддубный: наемник Алехандро Эррера Эвиа из Колумбии убит в зоне СВО

Фото: МО Украины

Военкор Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации колумбийского наемника Алехандро Эрреры Эвиа в зоне спецоперации на Украине. Он также написал, что колумбиец воевал в составе национального батальона «Карпатская Сечь».

По данным военкора, Эррера Эвиа приехал в зону боевых действий в конце прошлого года, чтобы заработать денег.

В августе Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по базе националистического батальона «Карпатская Сечь». По данным канала, в результате операции российской армии было ликвидировано большое количество солдат ВСУ.

Ранее Telegram-канал Mash предположил, что американские власти могут скрывать данные о потерях среди военнослужащих ВВС США, которые воюют на стороне Киева и обучают солдат ВСУ. По словам родственников военных, всех погибших на Украине обозначают как самоубийц.

В июле военкор Юрий Котенок сообщал, что Вооруженные силы России ликвидировали грузинского наемника в зоне проведения СВО. Он добавил, что иностранный боец командовал подразделением ВСУ на Артемовском направлении. Наемник возглавлял отряд «Черный орел», уточнил военкор. Он входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.