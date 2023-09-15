«Полный провал»: в США оценили итоги контрнаступления ВСУ Полковник Дуглас Макгрегор: контрнаступление ВСУ «потерпело полный провал»

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Контрнаступление Вооруженных сил Украины потерпело полный провал, заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Twitter (X). По его словам, председатель комитета начальников штабов США генерал Марк Милли является «политической марионеткой».

Контрнаступление Украины потерпело полный провал, — написал Макгрегор.

Милли ранее открыто признавал, что темпы наступательной операции украинских войск идут медленнее, чем ожидалось. Американский полковник назвал председателя «мошенником».

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что уже этой зимой граждане Украины могут выйти на улицы на протесты. По его мнению, волна акций начнется из-за голода, отсутствия света и воды, а также из-за сломанной канализации и блэкаутов. Соскин считает, что президент Украины Владимир Зеленский «установил диктатуру» и «узурпировал власть», введя военное положение.

До этого немецкий политолог Александр Рар предположил, что мирные переговоры по украинскому конфликту начнутся в конце 2023 года, если ситуация в зоне специальной военной операции для ВСУ не изменится. Он подчеркнул, что все будет зависеть от решения Запада и США, которые могут подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к такому пути разрешения конфликта.