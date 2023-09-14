Зеленскому намекнули на готовность Украины к новой революции Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украина готова к новой революции

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что уже этой зимой граждане Украины могут выйти на улицы на протесты. На своем YouTube-канале он опубликовал ролик, в котором выразил мнение, что волна акций начнется из-за голода, отсутствия света и воды, а также из-за сломанной канализации и блэкаутов.

Когда начнется голод, когда полностью не будет поставок бензина и прочего, когда не будут ходить машины, не будут убираться города, нельзя будет доставить продовольствие в населенные пункты, тогда начнутся массовые выступления, — считает Соскин.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский «установил диктатуру» и «узурпировал власть», введя военное положение. Соскин считает, что жителям страны не нравится такое положение и они собираются его изменить.

Экс-советник указал на то, что подобная ситуация уже складывалась в республике в 1980–1990-х годах. Сейчас, как отметил Соскин, революционная ситуация дозрела во различных элементах системы, в том числе социальной, демографической и политической, а также экономической и финансовой.

Ранее немецкий политолог Александр Рар предположил, что мирные переговоры по украинскому конфликту начнутся в конце 2023 года, если ситуация в зоне специальной военной операции для ВСУ не изменится. Он подчеркнул, что все будет зависеть от решения Запада и США, которые могут подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к такому пути разрешения конфликта.