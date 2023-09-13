Политолог предсказал, когда начнутся переговоры по украинскому конфликту Политолог Рар: переговоры по украинскому конфликту начнутся к концу 2023 года

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Мирные переговоры по украинскому конфликту начнутся в конце 2023 года, если ситуация в зоне специальной военной операции для ВСУ не изменится, уверен немецкий политолог Александр Рар. В разговоре с НСН он подчеркнул, что все будет зависеть от решения Запада и США, которые могут подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к такому пути разрешения конфликта.

Думаю, что к концу года, если все останется в такой ситуации, как сейчас, на Западе будет превалировать мнение, что Украине точно нужно идти на переговоры. При этом Украина никого не слушает, только американцев, все будет зависеть от них, — уточнил эксперт.

По словам политолога, последние полгода на Западе превалировало мнение о необходимости снабжения ВСУ оружием, но уже сейчас начинают прислушиваться к тем, кто заявляет о необходимости переговоров. Рар отметил, что у США просто не останется другого выхода. При этом для Вашингтона такое решение «будет ударом», уверен эксперт.

Другого выхода, видимо, у американцев нет. Президента Украины Владимира Зеленского никто не будет спрашивать. Если на Западе ему скажут, что выступают за переговоры, он сделает это как миленький: сядет и будет разговаривать с Путиным, — заключил политолог.

Ирландский журналист RT Чей Боуз ранее заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговорил Зеленского отказаться от мирных переговоров, что привело к сотням тысяч смертей. По его словам, тогда мир был «в пределах досягаемости».