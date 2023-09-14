Пленный заявил, что Киев высылает на штурм бойцов старше 50 лет

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Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины отправляют на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных старше 50 лет, рассказал пленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Ольховик РИА Новости. По его словам, начальство изначально обещало никуда не отправлять возрастных бойцов.

Нам вообще говорили, что никуда мы не будем ходить, нас будут держать, поскольку мы в годах, на третьей линии, что мы не будем принимать участие в прямых столкновениях, а нас сразу после учебки кинули в хлам, откуда никто не вернулся и вряд ли вернется, больше никого я живым из них не видел, скорее всего, мне просто повезло, — сказал Ольховик.

Ранее экс-советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезной проблемой в виде повального дезертирства. Как подчеркнул Соскин, украинские солдаты стали чаще оставлять позиции или сдаваться в плен на фоне контрнаступления ВСУ. В совокупности с большими потерями это поставило Киев в тупиковую ситуацию, когда ресурсов для восполнения подразделений практически не осталось.