В Киеве раскрыли, какое оружие применяют ВСУ для атак на Крым Подоляк: ВСУ используют для атак на Крым оружие украинского производства

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

ВСУ применяют для атак на Крым оружие и технику украинского производства, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью местному «24 каналу». Он отрицал данные телеканала Sky News о том, что для обстрела Севастополя ВСУ использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Для этого мы используем украинскую технику и оружие. Sky News имеет свои источники. И они могут там так или иначе комментировать, — сказал Подоляк.

Ранее сообщалось, что правительство США планирует передать Киеву очередную партию кассетных боеприпасов. По словам ряда американских чиновников, боеприпасы будут отправлены на Украину в ближайшее время. Количество передаваемых снарядов неизвестно, однако в распоряжении Пентагона есть несколько сотен тысяч таких боеприпасов.

По мнению Героя России, полковника Рустама Сайфуллина, кассетные боеприпасы НАТО не помогут украинским войскам прорвать оборонительные позиции ВС РФ. Он утверждает, что хорошей защитой от кассетных и других боеприпасов являются «дедовские» способы и методы, применявшиеся еще во времена Великой Отечественной войны. По его мнению, со снарядами НАТО калибра 155 миллиметров справляются «блиндажи в три наката и минимум полметра земли».