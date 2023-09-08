«Это уже агония»: Герой России оценил передачу ВСУ кассетных боеприпасов Полковник Сайфуллин: кассетные боеприпасы не помогут ВСУ прорвать позиции РФ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Кассетные боеприпасы НАТО не помогут украинским войскам прорвать оборонительные позиции Вооруженных сил РФ, заявил в беседе с РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. По словам офицера, российские позиции выполнены по всем правилам фортификации.

Это уже агония у них, так скажем, что кассетными боеприпасами они там что-то изменят. Нет, кассетными боеприпасами они не изменят ничего — у нас в фортификационном отношении оборона довольно-таки устойчива, — сказал Сайфуллин.

Он считает, что хорошей защитой от кассетных и других боеприпасов являются «дедовские» способы и методы, применявшиеся еще во времена Великой Отечественной войны. По его мнению, со снарядами НАТО калибра 155 миллиметров справляются «блиндажи в три наката и минимум полметра земли».

При этом в настоящее время блиндажи, окопы, траншеи оборудованы российскими военными в соответствии с требованиями, а где-то даже они сделаны глубже и перекрыты плитами, добавил Сайфуллин.

Ранее сообщалось, что правительство США планирует передать Киеву очередную партию кассетных боеприпасов. По словам ряда американских чиновников, боеприпасы будут отправлены на Украину в ближайшее время. Количество передаваемых снарядов неизвестно, однако в распоряжении Пентагона есть несколько сотен тысяч таких боеприпасов.